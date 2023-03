SACI revoluciona el mercado con el nuevo camión Miler de Foton

En la parte interior, este camión es altamente confortable y además cuenta con tecnología alemana y la calidad y confianza de ser producido en la reconocida fabrica del mundo: China. Cuenta con asientos regulables al peso del conductor, con su propio soporte para teléfono en el tablero, aire acondicionado, cámara de retroceso, portavasos, faroles regulables, espejos y vidrios eléctricos y una plataforma de carga que está a 84 centímetros del suelo, característica que beneficie al propietario ya que hay un menor esfuerzo al momento de la descarga.

“Tenemos camionetas con precios de $us 22.900, minitrucks desde $us 13.000, camiones livianos desde $us 15.500 y vehículos pesados desde $us 62.000”, indicó Zuazo.

El ejecutivo explicó que este vehículo está dirigido a los comerciantes, empresarios y emprendedores que requieran un vehículo para transportar su propia carga de verduras, artículos de construcción, maderas, materia prima, plantas, mudanzas, entre otros, considerando el ahorro de costos, mayor cantidad de productos a transportar y constancia en las actividades.

SACI tiene puntos de distribución en seis departamentos del país: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Beni. Cuenta con puntos de venta de repuestos originales para todas sus marcas (MG Motors, Foton, FAW, Massey Ferguson, Tatú Marchesan, Jacto, CASE Construction, Bomag, Putzmeister, TVS y Honda y BMW en La Paz) y todo el respaldo técnico postventa con personal altamente capacitado.