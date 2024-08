Samuel Doria Medina en la inauguración de Green Tower: “Me gustan los desafíos”

“Cuando empezamos este proyecto, muchos me aconsejaron que no lo haga, que opte por una vida cómoda y tranquila, pero les confieso que a mí me entusiasman los desafíos”, señaló Samuel Doria Medina en uno de los momentos destacados de su discurso de inauguración de Green Tower. Doria Medina entregó a la ciudad “un regalo de tres millones de toneladas”, el edificio más alto de Santa Cruz. “Las Green Tower forman parte de un proyecto más grande: colocar a Bolivia en el futuro”, sintetizó.