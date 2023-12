Samuel Doria Medina Monje: “Green Tower genera más de 4.000 fuentes de empleo”

En estos momentos, no estamos ejecutando ninguna obra. Ya terminamos la remodelación y la adecuación de la nueva torre de habitaciones. Lo que estamos realizando es la demolición de una estructura antigua que ya no se estaba utilizando, para ampliar los jardines.

La inversión más importante que ha realizado el Grupo COMVERSA es Green Tower, son $us 100 millones que se han destinado al proyecto, que probablemente sea la inversión inmobiliaria más importante del país.

Considero que ya hemos superado la pandemia y estamos en un momento diferente en la economía del país. Si bien la hotelería no se ha recuperado por completo del golpe de la pandemia, el Hotel Los Tajibos ha tenido un buen año. El 2023 hemos roto récord de ocupación, pero el mercado hotelero en Bolivia sigue afectado por la pandemia, por la economía y los problemas que se han registrado en el país en los últimos años.

Todo el grupo está concentrado en la apertura de Green Tower Santa Cruz, creemos que es fundamental abrir en el tiempo que hemos participado. Habrá muchas novedades. Son $us 100 millones en inversión, creo que el proyecto no solo será importante para Santa Cruz, sino para todo el país, por la magnitud de las torres.

No existe en Bolivia un complejo de 100.000 metros cuadrados. Será muy importante para el desarrollo del país contar con las torres, que además tienen la mayor tecnología y comodidad que hay no solo en el país, sino en el continente. No habrá nada que envidiarle a un edificio en Nueva York o de España. Green Tower contará con la mejor tecnología que existe a escala mundial.