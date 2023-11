Se acabaron los incendios forestales en Santa Cruz

Eliamne Gutiérrez, bióloga del programa durante el recorrido pidió a la población cercana a las áreas afectadas por los incendios forestales, ser empáticos con la fauna silvestre que pueden llegar a sus hogares; no maltratarlos, no retenerlos como mascotas, puesto que se estresarían debido a la situación, no venderlos y sobre todo, evitar la cacería.