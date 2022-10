Seguras, ordenadas y muy capaces: conozca la historia de cuatro mujeres que rompen paradigmas en el sector automotriz

Nuestra segunda historia la cuenta Gladys: “Fui la primera mujer en ingresar al área de repuestos en La Paz. Busco siempre la excelencia”

Gladys Tintaya (32) lleva 11 años en Imcruz. Conoció la empresa cuando trabajaba en el área de limpieza en una de las primeras oficinas en La Paz. Luego postuló al cargo de ayudante de lavado, fue aprendiendo con humildad y dedicación, y le dieron la oportunidad de postular al área de auxiliar de almacenes. Ella tenía mucho interés por las autopartes. Se leía los catálogos, aprendía los nombres mientras ingresaba datos a la computadora, preguntaba y, su capacidad para aprender, la llevó a ser la encargada de repuestos en la Unidad de Camiones, Maquinarias y Chapería en el Taller de la ciudad de El Alto (La Paz), su cargo actual.

Es la hija mayor de tres hermanas. Su madre falleció cuando era niña y su madrastra también murió a causa de un cáncer. Una de sus hermanas tiene dificultades mentales y su padre afrontó una embolia que lo dejó imposibilitado de trabajar. Ella se quebranta al recordar su historia. Sus ingresos en Imcruz dan sustento a su hogar. “Yo quería demostrarles que puedo. Preguntaba mucho y mis jefes tenían paciencia para explicarme. Cuando no se podía hacer algo, no me quedaba estancada e investigaba. Imcruz me ha dado oportunidades de crecer y ha velado por mi bienestar”, explica.

Ella estudia Ingeniería Automotriz. Su sueño es seguir aprendiendo y tener la posibilidad de salir del país. Sabe tanto de inventarios, bodegas, trato con el cliente y mecánica que se ha convertido en una fuente de consulta entre sus familiares. Juega fútbol y ha tenido la oportunidad de capacitarse y aprender SAP, un software de clase mundial al que migro Imcruz, para gestionar todos sus procesos.

“Las mujeres somos aguerridas, fuertes y muy capaces. Para mi Imcruz es como mi familia. He aprendido de muchas personas a amar lo que hago y a hacerlo con excelencia”, concluye.