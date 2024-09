Terminación laboral digna

El derecho al trabajo y la garantía de la estabilidad laboral no deben concebirse de manera absoluta, incondicional e ilimitada. La estabilidad y continuidad del empleo están intrínsecamente ligadas y subordinadas a las circunstancias económicas, al entorno de seguridad y a las condiciones de desarrollo que el Estado promueva, con el fin de que el sector privado ofrezca trabajo digno y los trabajadores puedan acceder a remuneraciones que garanticen su bienestar. En definitiva, el derecho al trabajo no es un derecho que pueda garantizarse de forma ajena e independiente de la realidad social y económica.

Al tratarse de un derecho humano de carácter social y económico, el Estado es el principal responsable de establecer condiciones que aseguren la estabilidad y continuidad de las relaciones laborales. Este deber primordial no puede ser trasladado ni impuesto exclusivamente a los empleadores del sector privado. Desde luego, las obligaciones estatales en relación al derecho humano al trabajo no implican que el Estado deba garantizar que cada ciudadano acceda a un trabajo o que el trabajo se prolongue indefinidamente en el tiempo. De la misma manera, ningún empleador privado debiera estar perpetuamente obligado a garantizar la continuidad y estabilidad laboral, al margen de la realidad social y económica que enfrente el país, y en particular su empresa como núcleo esencial del trabajo digno.