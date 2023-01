Tierra Futuro potencia el talento

Tierra Futuro SRL–Urbanización Los Pinos es uno de Los Mejores Lugares para Trabajar de Bolivia, según Great Place to Work (GPTW). La compañía destaca, entre otras cosas, por contar con un plan estratégico que define un norte como organización.

Montero asegura que la empresa es lugar donde reconocen sus logros y brindan capacitación constante para que el personal pueda crecer. “Pertenecer a la empresa me ayudó bastante porque me enseñaron que nada es imposible y como colaboradora me siento apreciada y valorada”, manifestó.