Título profesional, la llave a una mejor calidad de vida

“Trabajo más de 30 años como técnico en atención de emergencias, conozco todos los canales de la ciudad. Vi pasar alcaldes, secretarios, directores y aprendí mucho de ellos y también los guíe. Traté de llegar a los puestos de Jefatura o Dirección, que representaría un mejor ingreso económico y satisfacción personal, pero no puedo optar a esos cargos porque no entro a la escala profesional. Varias veces intenté iniciar una carrera y la abandoné. Mis tiempos no daban para lograr asistir a las clases”, indica Mauricio Medina.

“Desde que terminé mi carrera y empecé a trabajar, siempre quise volver a estudiar. Al principio tenía tiempo y energía para inscribirme en diplomados y cursos, pero después el trabajo y la familia ya no me dejaron”, expresa Jorge Fernández, de 40 años.

“Ahora, que se abre la oportunidad de hacerlo, puedo perseguir esa segunda carrera, el Derecho. Me parece que se complementa mucho con mi actual profesión y Unifranz Online me da esa posibilidad de manera cómoda, porque se ajusta a mis tiempos”, explica.

“Hoy en día, ya no es suficiente tener una sola profesión, necesitas ser multidisciplinario. Cuando freelanceo (trabajo por cuenta propia) muchos no sólo me piden los artes de promoción, sino me piden cotización para trabajar contenidos o promocionarlos en redes, por eso quiero estudiar Publicidad y Marketing. Representaría un mayor ingreso si ofrezco en paquete”, indica Abel Quevedo, diseñador gráfico de 40 años.