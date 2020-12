Todo a precio de CONTENEDOR en tiendas SURE y online

Escucha esta nota aquí

Llegaron los contenedores a SURE con más de 2.000 nuevos productos para navidad. Bicicletas, juguetes, gadgets, televisores y electrodomésticos con descuentos de hasta el 70%



SURE, nos tiene acostumbrado a las grandes ofertas de descuento, y en ésta navidad nos trae Todo a Precio de Contenedor!!! En la que lanzan más de 2.000 nuevos productos con descuentos de hasta el 70% en todas las tiendas a nivel nacional así como en su tienda virtual www.sure.com.bo

Los televisores con 5 años de garantía real siguen siendo los más buscados en éstas fechas, destacando el Smart tv de 43” en un precio de $us 339, aunque los más exigentes optan por un tamaño más grandes Smart tv 4k de 55”, 65”, 75” o 86” y lo mejor es que pueden acceder al crédito directo.



Entre los productos nuevos, podremos encontrar la línea de Bicicletas en todas sus variedades de tamaños, así como una novedosa bicicleta plegable que es muy usada en otros países ya que es cómoda para transportarla en un vehículo pequeño, cargarla o guardarla en un lugar reducido.

Otras líneas de productos que podrás encontrar en las tiendas SURE, son los electrodomésticos, heladeras, gadgets, sector de belleza, computadoras, así como la marca SONY tiene presencia con sus equipos de música y televisores.









Las tiendas SURE, son la mejor opción para las compras navideñas, ya que aparte de los grandes descuentos, por la compra de bs. 200 podremos participar de su SORTEO ENSUREAME LA CASA el 31 de diciembre, en la que se sortearán 4 pack de electrodomésticos para equipar la casa.

“Actividad Autorizada y Fiscalizada por la Autoridad del Juego AJ” para mayor información ingresar a la web sure.com.bo



SUCURSALES SURE STORE



SANTA CRUZ

- Super Store: 3er anillo interno #1040 entre radial 26 y canal Isuto.

- Tienda Velarde: Avenida Velarde esquina Ana Barba

- Ramada: Calle Isabel la Católica #47 a media cuadra de la Avenida Cañoto

- Plaza de la Villa 1ro de Mayo



LA PAZ

-Huyustus: Calle Huyustus N# 1177 entre Calle Calatayud y L. Bertonio.



COCHABAMBA

-Calle Baptista N# 479 entre Calle México y Mayor Rocha