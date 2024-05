Trabajos dignos, sostenibles y estables

En el contexto socioeconómico que se vive en este momento, una de las preocupaciones más grandes de una persona adulta joven dedicada a la minería es tener empleo, digno, sostenible y estable. Las posibilidades de conseguir algo así no son grandes en las circunstancias actuales. El Estado, muy criticado por las organizaciones laborales, es el que menos respeta los derechos de los trabajadores; con contratos de noventa días no da la estabilidad mínima que exige el trabajador.

Los trabajadores se quejan del Estado empleador porque, según sus declaraciones, es el que más vulnera los derechos laborales. Con contratos de 90 días, sin seguro de mediano ni largo plazo, se está aprovechando de la necesidad de las personas que, al no tener opciones, deben aceptar esas condiciones precarias.

Sin embargo, ese dirigente ve, también, con preocupación, cómo posiciones localistas ponen en riesgo la llegada y la continuidad de empresas mineras que desean invertir, generar empleos y alternativas económicas en zonas deprimidas del departamento. Ve con claridad que la inversión privada que respeta los derechos de los trabajadores debe ser bienvenida y protegida porque las fuentes de empleo son escasas y el Estado no puede hacerse cargo de todo, sobre todo en las circunstancias actuales.

En los últimos años, las grandes empresas privadas que operaban en el país se han alejado y han dejado su lugar a otras más pequeñas; pero la relación con los trabajadores no ha cambiado. Mientras tanto, sólo ha llegado una nueva empresa al medio, aunque ésta, todavía, no ha empezado a explotar el mineral, su plan de trabajo muestra la generación de varios empleos. La Central Obrera Departamental es consciente de esta posibilidad y de que varios compañeros suyos podrían ver un cambio positivo en sus vidas al entrar a trabajar a la empresa Alcira subsidiaria de la empresa canadiense New Pacific Metals. Corp.