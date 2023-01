Tratamiento tributario de las preventas de productos realizadas por preventistas

Considerando está operativa en la que los productos comercializados no están a libre disposición del consignatario (preventista) ni es trasladado a almacenes de este, sino que, ante la existencia de un comprador solicitan al departamento de ventas la facturación, se puede colegir que la venta de productos a través de preventistas, en las condiciones señaladas precedentemente no se adecúan a la definición dispuesta por el Artículo 1260 del Código de Comercio, al tratarse de una prestación de servicios, en consecuencia no se encuentra dentro del alcance de la Resolución Normativa de Directorio N° 101700000014 de 22 de junio de 2017, es decir los preventistas no tienen que aplicar el tratamiento tributario de comisionistas; no obstante los ingresos percibidos por los preventistas de las prestaciones realizadas deben estar respaldadas con la emisión de la respectiva factura.