¡Tu ambiente inteligente, con Ruahtec!

Gracias a los avances tecnológicos que ha habido debido a la pandemia, muchos fabricantes han desarrollado ampliamente todos sus productos tecnológicos. Me atrevo a decir que siempre y cuando el dispositivo tenga Wifi, bluetooth, el protocolo llamado Secrets o el protocolo llamado Zigbee, puede ser integrado muy fácilmente con Alexa. Gracias a la inteligencia artificial no se necesita cambiar todos los aires acondicionados, ya que funciona con los aires acondicionados comunes, no se necesita recablear eléctricamente una casa, no se necesita cambiar de artefactos electrónicos, no se necesita cambiar la televisión. No se necesita cambiados la mayoría de los artefactos, por lo que no habría algún límite en lo que yo deseo hacer con la domótica.