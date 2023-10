Un año de la Rolex And National Geographic Perpetual Planet Amazon Expedition

En comparación con la selva tropical terrestre, las vías fluviales del Amazonas, de casi 7000 kilómetros de longitud, no han sido demasiado estudiadas por los científicos, pero esto está cambiando gracias a los equipos multidisciplinares de ecologistas, climatólogos, cartógrafos, geólogos y conservacionistas que participan en la Rolex and National Geographic Perpetual Planet Amazon Expedition. Guiados por el conocimiento generacional de las comunidades locales, los equipos han explorado diferentes partes de la cuenca del río Amazonas para comprender sus entresijos.

Durante las primeras semanas de reconocimiento del delta del Amazonas, el equipo dirigido por el explorador de National Geographic Angelo Bernardino halló los primeros manglares de agua dulce que se conocen en el mundo. La mayoría de los manglares crecen parcialmente sumergidos en las aguas saladas de las zonas intermareales de las costas, pero el bosque de manglares que descubrió Angelo Bernardino posee una singular mezcla de especies arbóreas que crecen entre poca o ninguna salinidad. Este hallazgo ha supuesto que la superficie conocida de manglares en la región ha aumentado en un 20 % y es el primero que se publica en el seno de la Rolex and National Geographic Perpetual Planet Amazon Expedition.

Apenas un año después de su lanzamiento, la Rolex and National Geographic Perpetual Planet Amazon Expedition está cambiando todo lo que se sabía sobre esta popular región. Al poner el foco en los cursos de agua, nos descubre cómo estos conectan el territorio, desde los picos más altos hasta los bosques costeros, protegiendo la vida vegetal, animal y humana a cada paso del camino. De aquí a un año, las imágenes de Thomas Peschak y los descubrimientos científicos podrían reescribir pronto la historia del poderoso río Amazonas, el corazón del planeta.

Actualmente, la Iniciativa Perpetual Planet abarca un creciente listado de colaboraciones, entre otras: Cristina Mittermeier y Paul Nicklen, con su trabajo en el ámbito de la fotografía conservacionista; Rewilding Argentina y Rewilding Chile, organizaciones filiales de Tompkins Conservation, que protegen el paisaje de Sudamérica; Coral Gardeners, que trasplanta corales resilientes a arrecifes en peligro; Steve Boyes y la serie de expediciones Great Spine of Africa, que exploran las principales cuencas fluviales del continente; las expediciones Under The Pole, que rebasan los límites de la exploración submarina; la expedición B.I.G al Polo Norte en 2023, que recabará datos sobre las amenazas que se ciernen sobre el Ártico; y la Monaco Blue Initiative, que reúne a expertos en la preservación de los océanos.