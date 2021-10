Una imperdible aventura de fin de semana en el Hotel Marriott o en La Rinconada

Escucha esta nota aquí

Marriott, la cadena hotelera más prestigiosa del mundo tiene la mejor oferta para disfrutar de sus instalaciones durante la primavera y los calurosos meses de verano que, ahora, incluye el ingreso a La Rinconada Ecoparque, donde es posible sacarle provecho a la exuberante flora y a sus refrescantes piscinas.



El Paquete Adventure de $us 129, incluye transporte de ida y vuelta al parque ubicado en el kilómetro 7 de ida al municipio de Porongo, donde la impresionante vegetación y la naturaleza permiten una ´experiencia inolvidable´.



“El paquete Adventure, comienza en el hotel Marriott con las mejores habitaciones Clásica King o Twin, con Vista a la ciudad o a la zona del Urubó, además de desayuno buffet asistido válido para dos personas y solo los fines de semana”, explicó Bárbara Delgado, Director of Sales & Marketing del hotel.



En este caso, el Check in es a las 15 horas, mientras que el check out a las 16:00. Por un menor, de entre 3 y 11 años, se hace un recargo de $us 20 con desayuno y acceso a La Rinconada.



En familia



Para quienes prefieren un fin de semana menos agitado, está el Paquete Experience de $us 114 con habitación Clásica King o Twin con vita a la ciudad o al Urubó, desayuno buffet asistido, y a diferencia al paquete anterior, incluye un delicioso almuerzo en el Restaurante Toborochi para dos personas. En caso de que la pareja decida ir acompañada por un menos de 11 años, se hace un recargo de $us 20 con los mismos beneficios.



Entre los paquetes clásicos, pero no menos importantes, está el Weekend Relax de $us 99 con una habitación Clásica King o Twin, desayuno buffet asistido un Welcome drink y un descuento del 10% en el restaurante Toborochi. Y a diferencia de los paquetes anteriores, este permite el ingreso de dos menores de 12 años.





Parejas



Para los enamorados está el Paquete Romance de $us 159 que incluye una habitación ejecutiva Junior Suite, con desayuno en el restaurant o en la habitación y una inolvidable cena en el restaurant o la piscina con decoración incluida.



Pero si la pareja busca un lugar especial para una luna de miel, está el Paquete Honeymoon de $us 174 que viene una habitación Ejecutiva Suite, desayuno en el restaurante o en la habitación, amenidad fresas con chocolate, vino espumante, decoración de globos y pétalos de rosa en la habitación. Para que la experiencia sea completa el paquete viene con una sesión fotográfica.



Todos los paquetes ofrecen una experiencia diferente, incluso aquellos que el Day Use de $us 64 que permite el acceso de dos personas, de lunes a domingo, a una habitación Clásica King o Twin de 10:00 am a 18:00, con el uso de las instalaciones como la piscina, jacuzzi, gimnasio y parqueo. Un dato nuevo. Ahora la piscina está abierta al público de 10:00 a 18:00.