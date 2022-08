Una mujer queda en ropa interior en un avión, grita por explosivos y trata de asaltar la cabina

Héroe inesperado

O'Brien, que es jefe de una empresa de drenaje, estaba a bordo con su esposa y tres hijos. Mientras observaba atónito cómo se desarrollaba la escena, le preguntó al personal por qué nadie la tiraba al suelo antes de presentarse para ayudar.

"Hablé con el personal y le dije por qué no la han puesto en el suelo. Me dijeron que no podían. Y entonces fui yo", relató O'Brien, a tiempo de explicar que cuando la mujer volvió a la cabina, tomó el control, la llevó hasta el suelo y en ese momento el piloto hizo un aterrizaje de emergencia en París.

O 'Brien asegura que le preguntó a la mujer por qué decía esas cosas, y afirma que ella respondió: "Si no lo hubiera hecho, habría una explosión y todos morirían".

Mirá el incidente a continuación:





​