Unifranz, la Javeriana, la Rafael Landívar y el Queen Mary University of London lideran investigaciones del Centro de Salud Global en Latinoamérica

El Centro NIHR de Investigación en Salud Global y Manejo Comunitario de enfermedades no transmisibles en América Latina –con el respaldo del Gobierno del Reino Unido, Queen Mary University of London de Inglaterra y en alianza con las universidades Pontificia Javeriana de Colombia, Rafael Landívar de Guatemala y Franz Tamayo, Unifranz, de Bolivia– inicia a partir de la fecha, estudios sobre enfermedades no transmisibles en comunidades indígenas de los tres países, con el objetivo de mejorar la calidad de salud.