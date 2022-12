Unifranz, la única universidad de Bolivia presente en FIESA 2022

“Debemos aunar esfuerzos para consolidarnos como continente que está emergiendo en el mundo, que tiene grandes oportunidades, capaz de tener un made in latinoamerica for export, con nuevas formas de hacer empresa de seguir creciendo con desarrollo sustentable, alineados a la agenda 2030 (..) Las causas que tenemos ahora son causas globales por lo que la unidad nos enfrenta a desafíos no solo como universidad sino como humanidad en su conjunto”, explicó la rectora de Unifranz