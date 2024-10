Unifranz lleva el nombre de Bolivia al QS Higher Ed Summit: América 2024

Junto a Menchú, Arturo Reyes Sandoval, Director del Instituto Politécnico Nacional; Cleopatra Isabel Duarte Gálvez, Director of Higher Education, Directorate of Higher Education Honduras; Ben Sowter, Senior Vice President, QS Quacquarelli Symonds; Mercedes Mateo Díaz, de Education Division Chief, Inter-American Development Bank; Paul W. Thurman, Professor of Management and Analytics, Columbia University; Verónica Agreda, rectora nacional de Unifranz y secretaria académica de la ANUP, entre otros, son los speakers invitados al evento.