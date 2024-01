Unifranz Online democratiza el acceso a la educación de calidad

Unifranz Online, la nueva apuesta de la Universidad Franz Tamayo, plantea una universidad que no está contenida por límites de horario o geográficos, que se encuentra al alcance de sus estudiantes y se ajuste a sus tiempos y necesidades; una universidad en línea que permita democratizar y hacer accesible la educación de calidad.

Para Ágreda, Unifranz Online permite acceder a la educación superior, a personas que por algún motivo no pudieron estudiar y progresar. Madres y padres de familia, trabajadores de tiempo completo, funcionarios estancados en sus puestos, tienen en común el deseo y la necesidad de obtener un título universitario, pero las responsabilidades cotidianas, la falta de tiempo, de dinero y la lejanía de sus hogares y centros de estudios, muchas veces lo impide.

Marco Choque, tramitador por más de 10 años de un buffet reconocido en Bolivia, confiesa que su sueño es litigar como abogado: “comencé a trabajar muy joven, las obligaciones en casa no esperaban. Siempre soñé con ser abogado, los horarios son restrictivos si quieres estudiar. No es cuestión de ganas es cuestión de pensar también en quienes no disponemos del tiempo que quisiéramos para lograr profesionalizarse”.