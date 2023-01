Unifranz presente en el Congreso Internacional de Innovación Educativa del TEC de Monterrey

El mundo está cambiando de manera acelerada y la educación no es la excepción, ésta dinámica pone a las instituciones educativas frente al reto de innovar e ir al paso de las nuevas tendencias del rubro. La Universidad Franz Tamayo, Unifranz, junto a instituciones de 40 países, fortalecerán alianzas e intercambiarán conocimientos que permitan la evolución de la educación en el escenario más importante de Latinoamérica, el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) del Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey.

El espacio de conferencias del CIIE cuenta con la participación de los principales especialistas y expertos en materia de innovación educativa, tanto de México como del mundo. Entre las figuras destacan Gary A. Bolles de Estados Unidos, es Presidente adjunto de The Future of Work en Singularity University, autor de The Next Rules of Work (Las próximas reglas del trabajo), que ofrecerá una nueva visión sobre el trabajo y el aprendizaje.