Unión Agronegocios festeja sus 35 años regalando una camioneta modelo 2020

Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento veterinario de la familia Villagomez hace 35 años en Montero, hoy se ha convertido en uno de los negocios de bienestar animal (ganado lechero y de corte) referentes en el país: Unión Agronegocios.

Para celebrar este acontecimiento, la empresa está llevando a cabo la campaña Aniversario Llave en Mano, en la que sorteará entre sus clientes una camioneta Toyota Hilux 2020 y una serie de premios en sorteos mensuales.





Los productores tienen acceso a cientos de medicamentos para su ganado

En los sorteos mensuales de la empresa podrán participar todos sus clientes que hayan realizado compras por un valor de $us 300 o su equivalente en bolivianos. Recibirán un cupón rojo los clientes denominados Pet, Dacer e Intermediación, mientras que los denominados Ganaderos recibirán un cupon Verde. Además, por la compra de marcas como Brouwer, Jacto, Eukanuba o Pacifil los clientes recibirán un cupón adicional y dos cupones extra por la compra de marcas como Allflex y Pfizer.

En el primer sorteo, a realizarse el 7 de noviembre, participarán todos los cupones de compras registradas entre el 5 y el 31 de octubre. Se sorteará una motocicleta Honda CB1, televisores, una computadora portátil, sillas para montar a caballo, entre otros artículos.





La empresa además sorteará seis sillas para montar caballos 

En tanto, el segundo sorteo se llevará a cabo el 7 de diciembre. En la actividad se considerarán todos los cupones de compras hechas entre el 1 y el 30 de noviembre, más los que no ganaron nada por sus compras en octubre. Se sorteará una motocicleta Honda XR-150L, televisores, una computadora portátil, alimento para perro de las reconocidas marcas que representa como Eukanuba y Finotrato, un cooler, entre otros productos.

El último y gran sorteo, se realizará el 7 de enero de 2021. Participarán todos los cupones de compras registradas entre el 1 y el 31 de diciembre, más los que no ganaron nada por sus compras en octubre y noviembre. Se sortearán un cooler, una Smart TV, alimento para perros de las reconocidas marcas que representa como Eukanuba y Finotrato, entre otros productos. También se sorteará la camioneta Toyota Hilux 2020 entre todos los cupones de los clientes que hubieran realizado compras acumuladas de $us 5.000 o su equivalente en bolivianos, ya que se entregará un cupón cada $us 5.000 de compras hechas entre el 5 de octubre y el 31 de diciembre.

La intención de la actividad, según Remy Montaño, Jefe Nacional de Marketing y Comunicación de Unión Agronegocios, es recompensar la fidelidad y preferencia de sus clientes y sumarlos a los festejos por sus 35 años.





La sala de exhibición de Unión Agronegocios se encuentra en el tercer anillo, entre avenidas Brasil y Virgen de Cotoca

Un poco sobre la empresa

Unión Agronegocios dispone de más de 2.500 productos y brinda a sus clientes asistencia técnica sobre el uso de todos los artículos que comercializa. Importa los productos de 20 países.

La empresa cuenta con una sala de exhibición ubicada en el tercer anillo, entre las avenidas Brasil y Virgen de Cotoca. Este espacio, diferente, se ha convertido en el mayor de venta de productos pecuarios en Bolivia. El modelo recoge las mejores experiencias de recintos similares en Brasil (lojas) y Colombia (almacenes). Además, tiene oficinas en Montero, Trinidad, La Paz, Cochabamba, San Ignacio de Velasco, y recientemente abrió una tienda en la ciudad brasileña de Corumba. Con este último emprendimiento, cumple con su visión de ser una empresa global en agronegocios y bienestar animal.

La empresa también cuenta con un centro de distribución, con capacidad para almacenar 1.200 toneladas, desde el cual distribuye los productos que comercializa a sus clientes y subdistribuidores. El recinto cuenta con dos cámaras de frio en las que preserva vacunas y un almacén con temperatura controlada, donde puede preservar 210 toneladas de semilla de pastura.





El Centro de Distribución de Unión Agronegocios es el más moderno de Bolivia en su sector

Trabajo durante la cuarenta

Para seguir operando durante la cuarentena, Montaño indicó que, Unión Agronegocios adoptó el teletrabajo y se habilitó un Call Center para atender pedidos, los que fueron entregados de forma eficiente por sus propios vehículos distribuidores y otros motorizados a cargo del personal de campo que llevaban directamente a las haciendas y veterinarias de la ciudad. Además, aplicó medidas de bioseguridad y contrató a médicos para que velen por la salud de sus colaboradores.

La firma pudo seguir trabajando debido a que es un actor relevante en el sector productor (comercializa el 60% de los medicamentos que precisa el ganado bovino). Por ello, es que recibió el apoyo de los productores para que continúen con sus labores cotidianas.

En la actualidad, Unión Agronegocios atiende al público en el horario de 8:00 a 17:00 (antes lo hacía de 8:00 a 19:00) de lunes a viernes y de 8:00 a 13:00 los sábados.

Los camiones generalmente entregan los pedidos los días lunes, jueves y viernes