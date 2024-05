Utepsa promueve negocios entre Bolivia y Brasil

Generar sinergias y negocios, fortalecer una red desde Santa Cruz y conectar a los innovadores de Brasil y Bolivia. Entre los dos países existe más que una extensa frontera donde explotan conocimientos de startups y empresas, no sólo tecnológicas, sino también de otros campos como la agricultura, vinculación caminera, ganadería, alimentos o temáticas ambientales.

“Aquí hay innovadores de Cochabamba y La Paz; pero mi foco es Santa Cruz porque, para Brasil, será un Hub muy importante no solamente de innovación, sino de logística para las exportaciones brasileñas través de los puertos del Pacífico. Sale mucho más barato para la gente de Matogrosso do Sul exportar sus granos y carne a Japón, China o Corea cruzando Bolivia, ahorrando $us 2.000 en flete y 20 días en tiempo de entrega de carga”, dijo el cónsul.