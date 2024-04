Utepsa reconoce a sus ‘agentes de cambio’ que actúan en la sociedad

En la ocasión, el rector de la Utepsa, Rubén Darío Dabdoub Azogue, dijo que estos reconocimientos manifiestan valores como la búsqueda de excelencia, el talento y las aptitudes de las personas galardonadas. “Este evento SER tiene una connotación importante. Cuando juntamos estas tres letras se conforma la palabra ser, lo que representa el ser humano ¿Ser o no ser? Identificarse con lo que uno quiere ser, no tener; porque uno puede tener muchos títulos, pero eso no es ser, es tener, porque alguien te lo da. En cambio, ser es cuando una persona es humilde, comprensiva, empática, siente, se emociona y da”, dijo.