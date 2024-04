Vive el torneo Copa Lexus

El día sábado 6 de abril, la modalidad Best ball, tendrá un hándicap del equipo , que se jugará con el 85% del promedio del hcp de los dos jugadores, donde cada jugador de un bando juega su bola y puntúa en cada hoyo el resultado más bajo de cada bando.

Entre los premios de este importante evento deportivo, destacan, Best ball: Neto: 1er y 2do lugar; Gross: 1er y 2do lugar; el domingo 7 de abril: Closest to the Pin hoyo 3; Scramble: Neto: 1er y 2do lugar; Gross: 1er y 2do lugar y Longest Drive: 3, hoyo 17.