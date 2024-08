¿Volver al Régimen de Concesiones Petroleras en Bolivia?

Este renovado o nuevo modelo/título jurídico contractual para el aprovechamiento los hidrocarburos, resulta atractivo para los países como El Reino Unido, Noruega y en esta parte del mundo, Brasil y Colombia (en países del medio oriente o grandes productores de hidrocarburos, utilizan otros modelos jurídicos y no la concesión moderna), y que sean utilizados como un modelo de atracción de inversión extranjera, con conceptos y parámetros modernos en cuanto a tecnología en la exploración y explotación de los hidrocarburos y que dieran como resultado mejores rendimientos económicos de la inversión y, lo que es muy importante en materia de hidrocarburos, es la conservación de la propiedad de los hidrocarburos en favor del Estado, y participación más optima en participación del Governmental Take, es decir, lo que recibe el gobierno como parte del contrato, sin que este se comprometa a nada, ni adquiera ninguna clase riesgo, sea este técnico, financiero, o de otra índole; todo el riesgo lo asume lo IOC.

En nuestro país las normas relativas a los hidrocarburos se encuentran principalmente en la Constitución Política del Estado de 2009, y en lo específico en la Ley de Hidrocarburos, Ley 3058 de 17 de mayo de 2005 y en otras disposiciones reglamentarias. En esta ley se reconocen las siguientes clases de contratos: producción compartida, Operación o Asociación, con un plazo de duración de 40 años. No me claro la inclusión de novedosa que hace CP del 2009, referente a lo del modelo de contrato que de lo señala como “contratos de Asociación” (sic) a que hace referencia en su Art. 59-II. ¿Estará haciendo referencia a los Arts. 65-66, 67 y 68 de la Ley 3058? ¿O debemos entender que este “contratos de Asociación”, en términos estrictamente constitucionales se hace referencia a que esta “constitucionalizado? No puedo entenderlo todavía.

En la actualidad, en el abanico de cuatro contratos para existentes para el aprovechamiento de los hidrocarburos, el más utilizado es el contrato que en nuestra legislación lo denominamos desde 1972, como Contrato de Operación, es decir, es nuestro contrato/modelo paradigmático y un excelente generador de la renta petrolera y del governmental take. Sin embargo, valdría la pena exponer en el escenario internacional competitivo de la industria petrolera un nuevo modelo que interese a las compañías e inversionistas extrajeras, que bien podría ser la concesión moderna, siguiendo el modelo de Colombia y Brasil, que lo que interesa es la exploración y en su caso el aprovechamiento, como una opción adicional de la oferta petrolera que podríamos poner a disposición de la comunidad petrolera. No tendría que ser una norma complicada, sino simple y desburocratizada, con no más de 30 artículos, con conceptos muy concretos y técnicos, y desde luego guardando las regulaciones constitucionales y legales que tenemos en esta materia. Últimamente y por la prensa nos enteramos de que el gobierno tiene el propósito de introducir una nueva modalidad contractual, pero como es usual, hay mutis en el foro, y nosotros no sabemos nada al respecto.