Ximena Jiménez: “Encaramos la realización de eventos y las RRPP con visión, pasión, compromiso y responsabilidad, para crear Xperiencias Memorables”

Desde mi experiencia no ha sido como tradicionalmente sucede en el mundo latinoamericano, en el que al ser mujer se tiene más limitaciones, en mi caso no. Tal vez puede ser que tenga que ver con una actitud más que con un género, porque la verdad a mí no me costó, la relación que tengo con clientes hombres y mujeres es la misma, de cordialidad, confianza, compromiso. Entonces tocar puertas fue lo único que hice al principio, sin conocer a nadie, arriesgarme, tener esa vocación de servicio es bien importante en este rubro y obviamente el compromiso y la responsabilidad con la que se ha encarado la realización de los eventos y las RRPP desde el día uno como lo venimos haciendo hasta el día de hoy.