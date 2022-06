Yummy, casa matriz de Yaigo en Bolivia, logra $us 47 millones de financiamiento

Escucha esta nota aquí

Yummy, la superapp líder en Venezuela y con presencia en Bolivia bajo el nombre de Yaigo by Yummy, anunció que ha recaudado $us 47 millones en su último financiamiento. La ronda estuvo liderada por Anthos Capital, con la participación de JAM Fund, Soma Capital, WIND Ventures, Ethos Capital y YC Continuity. Con el nuevo capital, Yummy invertirá en mejorar su oferta de productos en cada una de las regiones donde opera, aumentando la densidad y ampliando la cobertura.



Fundada en 2020 por el venezolano Vicente Zavarce, Yummy es el principal proveedor de delivery en Venezuela, lo que permite a los usuarios pedir cualquier cosa e ir a cualquier lugar con solo hacer clic en un botón.

Después de ganar una rápida tracción, Yummy se expandió a varios países de la región latinoamericana y está experimentando una fuerte adopción en Perú y Panamá.

En el caso de Bolivia, a finales del 2021, Yaigo logró un hito en la historia del país, marcando un antes y un después con la exportación de tecnología boliviana siendo parte un modelo de negocio rentable, escalable y replicable en el mundo entero con una superapp que fácilmente se convertiría en el aliado por excelencia de las familias bolivianas.

A través de la superapp creada para satisfacer las necesidades diarias de los consumidores, Yummy al igual que Yaigo, brindan a los usuarios un lugar para obtener una entrega rápida de todo, desde comida hasta ropa, compras de supermercado en menos de 15 minutos y experiencias que van desde la venta de tickets a conciertos y eventos deportivos, cobro de servicios básicos, venta de seguros entre otros.

Dentro de la oferta de restaurantes, se ha llegado a acuerdos de partenerships con marcas de reconocimiento nacional y mundial brindando a los usuarios opciones interesantes que no pueden obtener en ningún otro lugar.

Con el respaldo de Yummy, se espera que el crecimiento de Yaigo se genere a pasos agigantados, con un crecimiento superior al 40% en pedidos trimestrales, generando miles de fuentes de empleos, contribuyendo fuertemente en la reactivación económica del país y la región.

Con 2,5 millones de usuarios registrados y un crecimiento intertrimestral del 40%, la empresa utilizará los fondos

para seguir expandiéndose en sus mercados principales



“La penetración del comercio electrónico en la mayor parte de América Latina sigue siendo baja y el acceso a los servicios financieros modernos es limitado”, dijo Vicente Zavarce, fundador y director ejecutivo de Yummy. “Vemos una inmensa oportunidad para catalizar la adopción del comercio móvil y una nueva ola de productos financieros inclusivos en Bolivia y toda la región”.



“Estamos muy contentos de anunciar esta ronda la cual potenciará nuestras verticales en Bolivia e introducir nuevas como 'rides' y 'fintech'. Adicional, podremos enfocarnos en seguir creciendo exponencialmente como lo venimos haciendo, comprometidos en dar soluciones a nuestros usuarios en su día a día como su principal aliado”, expresó Ariel Valverde, director general de Yaigo.



La reciente ronda de inversión viene de la mano de grandes oportunidades de crecimiento y revolución comercial con nuevos proyectos para el país que ya son todo un éxito en Venezuela como el caso de 'Rides' donde los consumidores aprovechan los servicios de transporte según sus necesidades, permitiendo formalizar un mercado que durante mucho tiempo se manejó de manera informal.



En relación con este financiamiento, Barney Harford, ex director de operaciones de Uber Technologies y director ejecutivo de Orbitz Worldwide, ha sido nombrado miembro de la junta directiva de Yummy. Barney también es miembro de la junta directiva de United Airlines Holdings.





Acerca de Yaigo by Yummy



Yaigo by Yummy es la startup con mayor crecimiento a nivel Bolivia que logró expandirse a 15 ciudades del país y a Paraguay, siendo el único delivery con cobertura total comprometida a brindar una experiencia rápida y segura.

En 2021, fue adquirida por la gigante Yummy, compañía que lanzó recientemente su innovadora oferta de comercio local móvil en Perú y Panamá. A través de su superapp, Yummy al igual que Yaigo entregan de todo, desde entradas para conciertos hasta comestibles.



Para obtener más información, visite www.yummysuperapp.com y descarga la app de Yaigo disponible para Android, iOS y Huawei.