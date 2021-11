Avión eléctrico de Rolls-Royce alcanza los 623 km/h

Escucha esta nota aquí

'Spirit of Innovation' es el nombre del avión totalmente eléctrico que ha fabricado Rolls Royce, división de la mítica marca inglesa que se dedica a fabricar motores de aviación. Así reportó Xataka. Si en septiembre se lo vio volar por primera vez, ahora la compañía anuncia todo un hito: han alcanzado los 623 km/h en sus últimas pruebas, lo que lo convierte en el vehículo eléctrico más rápido del mundo.

El avión experimental, con monohélice, tiene un diseño bastante clásico. Sin embargo, en el interior alberga un avanzado motor eléctrico de 400 kW alimentado por 6.000 celdas de baterías. Una batería que según describe la propia Rolls-Royce, es la más densa del mundo y es lo que ha permitido alcanzar esta velocidad punta.

Cuando se presentó oficialmente, el 'Spirit of Innovation' prometía alcanzar unos 480 kilómetros por hora, pero en sus nuevos tests han logrado batir por mucho esta cifra. El resultado parece incluso haber sorprendido a los propios responsables, que van a enviar las cifras de sus tests a la Fédération Aéronautique Internationale (FAI) para certificar el récord.





El avión en su interior alberga un motor eléctrico de 400 kW





El 16 de noviembre, el avión eléctrico de Rolls-Royce alcanzó una velocidad máxima de 555,9 km/h durante unos tres kilómetros, superando su récord anterior de 213 km/h. En otras pruebas se consiguió alcanzar 532,1 km/h durante 15 kilómetros. En esa prueba en concreto también afirman que lograron subir a los 3.000 metros en 202 segundos, 60 segundos menos que el récord oficial.

Como pico durante esas pruebas, el 'Spirit of Innovation' habría alcanzado los 623 km/h, convirtiéndolo en el vehículo eléctrico más rápido y superando al Venturi Buckeye Bullet 3, un "auto" cohete eléctrico que en 2016 llegó a los 576 km/h.

El avión eléctrico forma parte del proyecto 'Accelerating the Electrification of Flight', financiado por el gobierno del Reino Unido y el 'Aerospace Technology Institute'. Pese a todo, el avión es únicamente un prototipo y Rolls-Royce no tiene intención de producir aviones eléctricos. Este vehículo es para mostrar las capacidades de sus motores para aviones eléctricos.

