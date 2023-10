Estudiantes del Tecnológico Santa Cruz inventan máquina que elimina bacterias y hongos de las hojas de coca

La máquina desinfectadora de hoja de coca surgió debido a la falta de un método adecuado de saneamiento en la etapa de secado y recolección de la producción de la hoja. “Es una máquina automatizada, el operario no tiene contacto con la coca, ya que esta máquina tiene una salida en la parte inferior que va directo a una bolsa estéreo. Es decir, que no tiene contacto con las manos del operario”, explicó Erick Zeballos, integrante del proyecto.

“Es un proyecto que no está terminado como tal. La finalidad es realizarlo a nivel industrial, a escalas mayores. La idea no es que quede en algo pequeño, sino que sea algo grande. Algo que ellos (los consumidores) sí puedan estar seguros de que no se van a enfermar porque, al final, la salud no tiene precio” manifestó Daniel Pedrazas.