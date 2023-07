Expertos en el mundo digital dan recomendaciones para evitar el hackeo de cuentas y estafas

"La forma en la que actúan es haciéndose pasar por empresas, personas o incluso familiares. El procedimiento que utilizan es llamar la atención de las víctimas de distintas maneras, ya sea con mensajes o llamadas de 'ganaste un premio', o 'tu familiar pasó por un accidente ', entre otros, pero uno que se popularizó últimamente es el de cambio de dólares y envíos de QR", apuntó. Según Vásquez, hay recomendaciones para no caer en engaños. Entre estos, llamó a " siempre dudar ", y si llaman de alguna empresa, ya sea banco, telefónica o de cualquier otro sector, es importante desconfiar. "Ante la mínima duda, indicar que se apersonará a las oficinas o que llamará directamente", aconsejó.

Otro punto a tomar en cuenta, " jamás entregar datos" . Dijo que es muy probable que los delincuentes ya tengan el nombre de su posible víctima, y que s in embargo intentarán pedir más información, o incluso contraseñas , que en ninguna circunstancia se deben entregar.

También sugirió no enviar códigos , en caso de que se los soliciten. Estos llegarán por mensaje o correo electrónico, pero no se deben enviar a terceros.

Otro punto es: " nunca seguir instrucciones . Jamás aceptar instrucciones para que use una computadora y le den indicaciones para que instale programas o acceda a sus cuentas", aconsejó.

Adicionalmente, dijo que hay que considerar no ingresar a links enviados , y si llega un mensaje con un enlace de un número desconocido , no hay que acceder, sin importar que tenga el logo de alguna empresa conocida. "Incluso si le llega un enlace de alguien relacionado a usted, mejor dudar y preguntar por más información", agregó.

Por último, llamó a rechazar transferencias por QR. "No debe hacer transferencias por QR a cuentas no autorizadas o conocidas, estas no son reembolsables", advirtió.