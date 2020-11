Facebook se posiciona como la red social que más gana por usuario

Escucha esta nota aquí

Facebook es la red social que más ingresos percibe por cada usuario, con un total de $us 7,89, y se coloca muy por delante de sus competidores como Twitter, Snapchat y Pinterest, según revelan los resultados económicos del tercer trimestre, reportó Europa Press.

El ARPU, siglas de Average Revenue Per User o 'ingresos medios por usuario', es el indicador que utilizan las compañías con un elevado número de usuarios y se usa para determinar cuántos ingresos obtienen por usuario.

En el caso de Facebook, los ingresos por usuario son de $us 7,89, los mayores entre las redes sociales, que además crecen respecto al segundo trimestre de 2020 ($us 7,05), como apuntan los resultados económicos de la compañía en el tercer trimestre.

Dependiendo del país, los usuarios generan ingresos distintos a Facebook, y los más rentables son los de Estados Unidos y Canadá, que en el tercer trimestre aportaron $us 40 cada uno.

Esta cifra que se reduce a $us 12,52 por cada usuario europeo de la compañía, y aún más en el caso de Asia Pacífico ($us 3,71) y del resto del mundo ($us 2,24).

El resto de redes sociales se encuentran muy por detrás de los datos de Facebook en sus ingresos por cada usuario. Snapchat logra un total de $us 2,73 por cada uno de sus usuarios, un 28% más que el año pasado, como recogen sus resultados económicos del tercer trimestre.

De la misma manera, sus ingresos por usuario son mayores en Estados Unidos y Canadá, donde llegan a los $us 5,54 y son menores en Europa ($us 1,44) y aún más en el resto del mundo ($us 0,95).

Pinterest, por su parte, obtiene una media de $us 1,03 por cada usuario, lo que supone un crecimiento del 15% respecto al año anterior, como recoge en sus resultados del tercer trimestre del año.

Por su parte, otras redes sociales como TikTok no publican los datos de sus ingresos por usuario. Twitter es otra de las que no lo publican, por los analistas de la consultora Raymond James estiman que ingresó $us 4,30 por usuario en el pasado trimestre, como recoge la cadena CNBC.

La plataforma de 'microblogging' sí que publicó que en el tercer trimestre tuvo 187 millones de usuarios activos diarios monetizables (mDAU, según sus siglas en inglés) de media, comparado con los 186 millones registrados en el trimestre anterior.