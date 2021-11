PlayStation Studios mantiene su promesa y confirma más de 25 juegos en desarrollo

Escucha esta nota aquí

PS5 acaba de cumplir un año en el mercado y Sony ya mira hacia el futuro. En mayo, la compañía japonesa sorprendió a todos al asegurar que eran más de 25 los juegos que se encontraban en desarrollo para la consola y ahora, a través del blog oficial de PlayStation, ha vuelto a ratificar su compromiso con la comunidad: PlayStation Studios tiene más de 25 proyectos sobre la mesa y algunos empezarán a llegar a partir de 2022. Así reportó Meristation.

Si se repasa cómo le ha ido a la consola de Sony durante su primer año, aparecen nombres propios como Demon’s Souls Remake, Astro’s Playroom, Sackboy, Returnal y Ratchet and Clank, entre otros. Tras el período al que llamamos el año 1 para cualquier consola, ahora es el momento de pensar en el futuro. ¿Cuáles son los principales títulos que llegarán a PS5 en 2022?

- Horizon Forbidden West (18 de febrero de 2022): Aloy ya se erigió como uno de los personajes más populares de PS4 gracias a su aventura en Horizon Zero Dawn. En esta ocasión, la secuela la llevará a la ciudad de San Francisco, en ruinas y atestada de monstruos mecánicos.

- Gran Turismo 7 (4 de marzo de 2022): el simulador de conducción estrella de PlayStation ofrecerá su séptima entrega numerada y el realismo será el gran protagonista. Será la entrega con más opciones de tuneo vista hasta la fecha en la franquicia.

- God of War Ragnarok (2022, por determinar): aunque todavía no se sabe el día y mes de su estreno, el nuevo viaje de Kratos y Atreus está previsto para el año que viene. Continuará los hechos acaecidos en God of War (2018) y será la última entrega ambientada en la mitología nórdica.