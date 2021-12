Spotify HiFi finalmente no se lanzará este año

Escucha esta nota aquí

Spotify HiFi, la versión con audio de alta calidad del servicio de streaming, estaba previsto para lanzarse durante este año. Al menos, así lo prometió la compañía sueca a principios de año. Sin embargo, a tan solo unos días de que comience 2022, el servicio todavía no se ha anunciado oficialmente y los detalles sobre las funciones —más allá de que ofrecerá audio sin pérdida— son escasas, lo que sugiere que Spotify está retrasando su lanzamiento, probablemente, hasta el próximo año. Así lo reportó el portal Hipertextual.

No hay un motivo claro sobre esta demora, dado a que Spotify apenas comparte detalles o presta declaraciones relacionadas con esta función. De hecho, y a excepción de las últimas filtraciones que mostraron indicios de canciones HiFi dentro de la app de Spotify, las únicas novedades que compartió la compañía sobre Spotify HiFi fue en un evento con Billie Eilish y su hermano y productor Finneas. El número de canciones sin pérdida o el precio de esta versión siguen siendo una incógnita.

Según indica The verge, el retraso de la función podría estar causada por las dudas de la compañía sobre su lanzamiento. A priori, Spotify HiFi iba a ser una suscripción adicional para los usuarios "premium", por lo que se esperaba que costara algo más de los $us 8,99 al mes que cuesta plan individual. Sin embargo, Apple Music con Dolby Atmos y audio sin pérdida llegó sin un precio adicional para todos los suscriptores, y Amazon Music, quien también ofrece audio en máxima calidad y que en un principio tenía un coste superior al plan mensual, decidió finalmente integrarlo a todos los suscriptores.

Amazon, y sobre todo Apple Music, han hecho que Spotify no tenga oportunidad de negocio ofreciendo audio sin pérdida de calidad, dado a que muy pocos usuarios pagarían por algo que pueden tener gratis en plataformas similares. Por lo tanto, ¿qué sentido tendría lanzar Spotify HiFi si no ofrece ningún beneficio? O, al menos, ¿por qué darse tanta prisa en lanzarlo? Hay que tener en cuenta que la plataforma en streaming sí ha anunciado características que otorgan incentivos, como las suscripciones de pago a Podcast. Todo ello, además, mientras ofrecen funciones que su com-petencia no puede igualar, como los algoritmos de recomendación de música personalizada o el conocido Spotify Wrapped.

Es probable que Spotify HiFi termine lanzándose en algún momento del próximo año. Según la compañía, los usuarios podrán escuchar música en alta calidad con dispositivos y altavoces compatibles a través de Spotify Connect.

