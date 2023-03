TikTok, entre negocios de "coyotes" y consejos que salvan vidas

"Salida este fin de semana". Como si fuera un plan turístico, supuestos traficantes mexicanos promocionan sus servicios en TikTok para llevar migrantes a Estados Unidos. En la misma red, los usuarios ofrecen consejos para salir con vida de la peligrosa travesía.



"Gente de México interesada en cruzar para Estados Unidos, dejen sus mensajes", invita el anuncio sobre una foto de personas, vestidas de camuflaje, pernoctando entre arbustos en un lugar árido.



Los acordes de un corrido -música del norte mexicano- acompañan la oferta para cruzar la frontera por el inhóspito desierto de Sonora, en el noroeste de México.



Pero TikTok, bajo la lupa en Estados Unidos y Europa por ser una presunta ventana de espionaje, no solo es usado como plataforma publicitaria por "polleros" o "coyotes", como se conoce a estos mercaderes que están en la mira de las autoridades y de la propia red.



Andrea, de 25 años, y su amiga Beatriz, de 29, que salieron de Venezuela en octubre pasado, encontraron consejos allí para sortear puntos críticos como el Darién, la selva colombo-panameña donde muchos mueren en accidentes o asesinados.



Durante su paso por México, Andrea muestra a la AFP en su celular el perfil de una joven que logró llegar a Estados Unidos, en medio de la ola migratoria que sacude a la región.



La mujer armó una bitácora de viaje para dar consejos sobre qué llevar en la mochila y medicamentos imprescindibles. "Aciertas un 20% de las veces", dice Beatriz sobre la utilidad de esas recomendaciones. "La experiencia de cada uno es muy personal".



Los usos de TikTok son múltiples, pero es la supuesta vigilancia ilegal la que lleva al director general de la red de origen chino, Shou zi Chew, a testificar ante el Congreso estadounidense este jueves.



Cero tolerancia

Otro perfil que ofrece pasar a migrantes por Tamaulipas (noreste), duramente golpeado por la violencia del narcotráfico, incluye una fotografía de menores a bordo de un bote inflable en un río.



"También hacemos cruces con niños y familia", señala el aviso.



Cuentas similares se replican por decenas en Guatemala, Colombia y Ecuador, constató la AFP.



Bajo la etiqueta #pollero también se oferta "trabajo seguro" para conductores en Arizona (sureste de Estados Unidos), con pagos de 3.000 a 15.000 dólares. "Si tienes auto y quieres hacer dinero fácil, escríbeme", indica un mensaje en inglés.



Desde furgonetas hasta tráileres son usados para transportar migrantes por unos 7.000 dólares cada uno, generalmente hacinados y sin ventilación a lo largo de cientos de kilómetros, con desenlaces fatales.



Unos 7.661 migrantes fallecieron o desaparecieron en el trayecto hacia Estados Unidos desde 2014, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y 988 perecieron en accidentes o por viajar en condiciones infrahumanas.



La publicidad de los "coyotes" circula pese a que viola normas de TikTok, que prohíbe la "promoción y facilitación de actividades delictivas".



"Mantener la seguridad de nuestra comunidad es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio y no toleramos contenidos que promuevan la explotación humana, incluido el tráfico de personas", comentó a la AFP un vocero de la red.



En el tercer trimestre de 2022, TikTok eliminó por su propia iniciativa 82% de los videos ligados a prácticas delincuenciales.



A la caza de "coyotes"

Para contrarrestar esa amenaza, las autoridades han conformado células especializadas.



En una sala repleta de computadores en Ciudad de México, expertos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General monitorean perfiles de redes sociales.



En un tablero señalan personas de interés y sus rastros en la web.



La unidad, creada en 2017, se ha involucrado en unas 300 carpetas de investigación sobre trata de personas, comenta Rolando Rosas, director del Centro de Comunicaciones de la Policía Federal Ministerial (fiscalía).



En México las "empresas de servicios digitales están obligadas a la entrega de información cuando existe algún delito", dice Rosas, destacando la fructífera colaboración con las plataformas.



Benjamín Oviedo, jefe de la unidad, explica que sus oficiales intervienen por ejemplo cuando el pago a un traficante se pacta o realiza por medios cibernéticos.



Pero no siempre los anuncios son reales. "Muchas de las cosas que encontramos pueden ser un fraude", apunta Rosas.



Un informe de la OIM publicado en febrero corrobora que TikTok es usado por traficantes como "medio de promoción" para mostrar en video "casos exitosos de cruces irregulares". Y advierte que este delito abre la puerta a otros crímenes como la explotación sexual de menores.



La organización encuestó a 531 migrantes en tránsito, de los cuales 64% aseguraron haber accedido a un teléfono inteligente e internet durante el viaje.



En los exteriores de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Brenand Vilne, haitiano de 30 años, exhibe en su teléfono publicaciones que buscó en TikTok para cruzar el Darién.



Uno muestra a personas caminando por la selva; otro, a migrantes cruzando un río. Una romería que está lejos de detenerse, ya sea en la selva, el desierto o en la red.