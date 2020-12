13 consejos básicos para una Navidad segura

Escucha esta nota aquí

Faltan tres días para la Nochebuena, aquella cena en la que todo debería ser paz y amor familiar, pero que este año tendrá el temor o la tristeza como invitados indeseables, a causa del coronavirus. Lo cierto es que si no se desiste de aquella reunión, los cuidados deben empezar hoy mismo para evitar contagiarse o contagiar a los seres más queridos.

Son casi 12 meses que expertos de todo el mundo llevan investigando y descubriendo nuevos comportamientos del virus y en esta época se han centrado en difundir recomendaciones para no quedarse sin Navidad.



Estas son solo 13, quizás las principales:

1) Cuidarse desde ahora

El periodo medio de incubación del nuevo coronavirus es de 5 días, según una investigación publicada en la revista Annals of Internal Medicine, que añade que los síntomas pueden prolongarse dentro de los 12 días siguientes. Por ello, los cuidados, si se desea compartir con la familia, deben empezar hoy mismo, limitando el contacto con otras personas.

El autoaislamiento es recomendado para quienes vayan a reunirse con adultos mayores de 60 años, o personas que tengan factores de riesgo previos; como afecciones cardíacas o pulmonares, sistemas inmunitarios debilitados, obesidad o diabetes, aconsejan desde el Ministerio de Salud de Argentina, en el diario Clarín.

2) Hacerse la prueba de Covid-19

En el sector de salud de la agencia EFE, recomiendan realizarse una prueba para detectar el Covid-19, porque siempre puede darse el caso de que la persona sea asintomática y no lo sepa.



"En cuanto a las PCR hechas el mismo día de la reunión o a un día, aunque pueden reducir muchísimo el riesgo de contagio, no es garantía absoluta de que no se vaya a producir infección", advierte el doctor español Francisco Mora.



Según detalla, la PCR es la técnica de referencia para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 en las primeras fases de la enfermedad, ya que es un sistema muy sensible, pudiendo detectar cantidades muy bajas de virus. "Sin embargo, no diferencia por sí misma el estadio de la enfermedad en que pudiera encontrarse el paciente: inicio, fase aguda o fase de recuperación. Si se obtiene un resultado negativo de un paciente con alta sospecha de infección por el virus SARS-CoV-2, se deberá confirmar con una nueva prueba. La toma de muestra es nasofaríngea o en saliva, y no es necesario acudir en ayunas", aclara.



3) Limitar los invitados y asegurarse de su estado

Se recomienda evitar los encuentros si alguno de los invitados presenta síntomas.

En Clarín, aconsejan armar 'burbujas' familiares, y que no se reúnan más de 2 o 3 burbujas de 3 o 4 personas. Por ejemplo, una burbuja sería tu familia nuclear, y otra burbuja sería otro grupo familiar.

4) Festejar al aire libre



Se debe priorizar las reuniones al aire libre, terrazas, patios o jardines, mantener la distancia de seguridad en la mesa, limpiar y ventilar las zonas comunes, disponer de gel hidroalcohólico en los lugares claves de la casa y lavarse las manos con frecuencia.



La agencia argentina Télam recomienda acomodar a una persona por cada cuatro metros cuadrados, como una referencia prudente.

Si por falta de espacio o por cuestiones climáticas hay que estar adentro, en lo posible dejar las ventanas y puertas abiertas. El uso de aire acondicionado y de ventiladores está prohibido.



5) Repetir la 'burbuja' para Año Nuevo

Si han seguido las recomendaciones al pie de la letra y los invitados se cuidaron en días posteriores, se puede repetir a las personas con las que se pasó la Nochebuena en Fin de Año.



6) Prohibidos los abrazos

Abrazos, solo con los convivientes, con los demás recomiendan mantener la distancia social.



"Sin dudas será difícil que las personas eviten saludarse con abrazos o con la mano con los familiares que no ven hace tiempo. Pero eso aumenta el riesgo de transmisión de la infección y, en lo posible, debe evitarse", indican expertos de la Clínica Mayo de Estados Unidos.



7) No compartir alimentos ni utensilios

Al compartir alimentos y bebidas, se corre el riesgo de transmitir la enfermedad. Por eso, es mejor no poner ensaladas, snacks, salsas, ni otros acompañamientos al centro de la mesa, y menos un bufé.



Hay que prestar especial atención a no confundir vasos: se pueden diferenciar con una etiqueta o alguna marca.



Una alternativa es que alguien se ocupe de servir la comida y que ese delegado la retire también. El delegado debe mantener la distancia de dos metros con la persona a la que sirve la comida.



8) Organizar las mesas por edades

Dentro de lo posible, separar las mesas de jóvenes con las de mayores de 65 años, ya que son las personas con más riesgo de enfermar gravemente.

9) Barbijos obligatorios

Los invitados deben usar barbijo cuando no están comiendo o bebiendo, incluso si están al aire libre.



10) Poner la música baja

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ (CDC, en inglés) de Estados Unidos piden mantener la música a volumen bajo, para que las personas no deban gritar o hablar fuerte para que las escuchen.

11) Sin alcohol ni brindis

Según los CDC, el consumo de alcohol puede afectar el criterio y dificultar más la puesta en práctica de las medidas de seguridad contra el Covid-19, como el uso de barbijo, distanciamiento social y lavado de manos.

También recomiendan no chocar las copas. Será mejor elevarlas, mirar a los ojos de cada persona, decir “salud”, y disfrutar de un buen trago. Siempre, manteniendo al menos 1,50 metros de distancia entre cada invitado.



12) Acortar la reunión

"Las actividades más cortas generalmente son menos riesgosas", indica un comunicado de la Clínica Mayo de Estados Unidos.



"Estar a menos de casi dos metros de una persona con Covid-19 por un total acumulado de 15 minutos o más aumenta en gran medida el riesgo de enfermarse y exige cuarentena", amplían los CDC.



13) Cuidado con los niños

EFE resalta que los niños suelen tener infecciones menos graves que los adultos y en su mayoría son asintomáticos. "Que no muestren síntomas no significa que no puedan presentar una alta carga viral, aunque esto no es sinónimo de una alta infectividad", menciona la española María José Carpes, especialista del Hospital Quirónsalud Murcia.



De igual manera, Clarín los cita como supercontagiadores, por lo que sugiere evitar cargarlos, sentarlos en el regazo y evitar otras muestras de afectos como besos y abrazos.

Igual, mencionan que el barbijo debe ser usado en los niños de más de 3 años, siendo obligatorio a partir de los 6.