5 pasos para abandonar un grupo de WhatsApp de manera elegante y sin que nadie se moleste

La tecnología es una parte absolutamente maravillosa, pero también completamente exasperante de la vida moderna. Hay tantas formas de saber lo que hacen o dejaron de hacer accidental o intencionalmente tus amigos y seres queridos, pero no es tu intensión ni quieres hacerlo. Entonces es bueno salirse de las redes sociales a veces, ¿verdad? Además, a veces la vida sigue adelante y ese grupo que era esencial para tu vida en 2014, ahora no lo es. Entonces, ¿ cómo se deja un grupo de WhatsApp sin ofender a la gente?, la escritora y cómica irlandesa Aoife Hanna señaló 5 pasos para hacerlo.

“Todos conocemos la bofetada pasiva agresiva que es, incluso si no tiene ninguna mala intención”, advierte Hanna “Y hablando en serio, sabes absolutamente lo que se siente al recibir esa notificación, así que, ¿cómo diablos te las arreglas para hacerlo sin que el infierno se desate? Porque ya has visto los comentarios que la gente hace después de que alguien abandona un grupo de WhatsApp de la nada”, advierte la escritora. “Como todas las grandes decisiones de la vida, probablemente no sea bueno actuar impulsivamente. Debes pensar en tu decisión y actuar con cuidado. No sea que tengas incontables mensajes. Este es mi plan de cinco pasos hacia la libertad”, sugiere Hanna

1.- Ve con cuidado

Bien, entonces, tienes que analizar ¿cuál es el grupo? ¿Con quién estás hablando y cuál es el tema? Por ejemplo, puede ser molesto recibir millones de fotos aleatorias de tu familia todo el tiempo, pero todos ustedes son familia. No puedes dejar ese grupo. Causará grandes problemas. Sin embargo, ¿si se trata de algún grupo aburrido sobre un evento o para enviarse memes o algo que ya no tiene relevancia? Sí, eso es genial. Adiós chicas entonces.

2.- Piensa en una excusa / razón legítima

Como todas las grandes artimañas, necesitas respaldar tu acción con hechos fríos y sólidos. Al menos algunos hechos que se hayan matizado con un poco de ficción. Di, por ejemplo, "No puedo estar en mi teléfono en el trabajo", o tal vez "¡Hola chicos, no voy a hacer nada con todas estas LOL!" Piensa que es tu camino hacia la libertad.

3.- Asegúrate de decirlo antes de dejar el grupo

Así que deja tu excusa. Tu cálida disculpa. Si no has dado una razón completa y firme detrás de tu partida, la gente pensará que acabas de hacer la versión en las redes sociales de darles un portazo en la cara. Así que asegúrate de que sea creíble y, por supuesto, firme.

4.- Permite al menos una respuesta

Quieres al menos un "qué triste ver que te vayas". Porque luego puedes responder con otra disculpa o subrayando el motivo, y luego, con suerte, serás liberado sin cargos. Libre del alcance de ese grupo al que probablemente no solicitaste ser agregado.

5.- Toma la decisión sin dar vueltas al asunto

Sal del grupo lo antes posible y luego elimina el grupo de tu teléfono. Eres un adulto fuerte y asertivo y mereces hacer lo que quieras, cuando quieras. ¿Qué ley hay que te permita permanecer en ese grupo? Cero.

Asegúrate de ser un buen adulto y responder a cualquier persona (que realmente te importe) que te pregunte por qué te fuiste. Pero principalmente, lárgate de WhatsApp, esquiva y vive tu vida cariño. No debe sentirse culpable por hacer algo que mejorará tu vida.