Abundan críticas a J Balvin en redes sociales por su colaboración con Metallica

Metallica está de regreso en la escena musical con el lanzamiento de The Metallica Blacklist, álbum discográfico que reúne a 53 artistas de talla internacional, pero de otros géneros musicales.

Aunque en un principio el anuncio generó la emoción de los fans, las colaboraciones no han convencido del todo al público y despertó las críticas entre los seguidores de la banda de rock. J Balvin lanzó este miércoles su versión de "Where ever I May Roam"; sin embargo, la canción desató opiniones divididas entre los fanáticos del rock.

Y es que la mayoría de sus detractores criticaron los cambios que sufrió la canción bajo la interpretación del cantante colombiano, en especial por las pistas de trap que se incluyeron en el cover.

Metallica: The Black List llegará a las plataformas digitales de streaming el próximo 10 de septiembre. Aunque saldrá a la venta en formato físico, tanto CD como vinil, hasta el 1 de octubre, algunos de los sencillos musicales ya han sido difundidos.

Cabe mencionar que los beneficios de venta y descargas del álbum serán destinados a la fundación All Within My Hands, de la propia banda estadunidense, y a otras organizaciones benéficas elegidas por cada uno de los artistas invitados.



A diferencia de la versión de las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole, los arreglos que sufrió "Where ever I May Roam" por parte de J Balvin provocó el desconcierto de los fanáticos del género. Algunos internautas comentaron que el tema musical fue un desastre porque quisieron unir partes de ambas versiones.



