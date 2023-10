Actor de "Full House" revela haber sufrido abuso sexual en su infancia

El actor John Stamos, conocido por su papel en "Full House", ha revelado en una nueva entrevista con la revista People que sufrió de abuso sexual durante su infancia.

Estos impactantes detalles han salido a la luz en anticipación al lanzamiento de sus próximas memorias tituladas "If You Would Have Told Me".

En la entrevista, Stamos proporcionó más información sobre el abuso que sufrió cuando era niño por parte de una niñera. Describió la experiencia como un momento en el que se sentía compelido a "hacerse el muerto" para detener la situación, aunque destacó que no fue totalmente agresivo. "No sé, no fue bueno", comentó el actor.

Stamos reveló que el incidente tuvo lugar cuando tenía entre 10 y 11 años, y en ese momento optó por guardar silencio sobre la traumática experiencia. "No debería haber tenido que lidiar con esos sentimientos", expresó el actor.

Aunque recordaba "ligeramente" el incidente a lo largo del tiempo, admitió que lo mantuvo oculto, como muchas personas hacen.

El actor, de 60 años, compartió que fue a través de la escritura de su libro que se dio cuenta de la magnitud de la mala conducta que sufrió en su infancia.

Stamos es padre un niño de cinco años, a quien comparte con su esposa Caitlin McHugh. En la entrevista, el actor expresó de manera enfática su determinación de proteger a su hijo contra cualquier forma de abuso, subrayando que sería una "historia totalmente diferente" si descubriera que alguien está lastimando a su hijo.

Stamos ha sido un firme defensor de la protección infantil contra el abuso y ha servido como embajador de ChildHelp durante más de dos décadas. ChildHelp es una organización que brinda apoyo a víctimas de abuso infantil a través de programas de educación, tratamiento y prevención.

Las memorias de Stamos, tituladas "If You Would Have Told Me", están programadas para ser lanzadas el 24 de octubre. Según la sinopsis oficial, el libro promete ser una "historia universal sobre la amistad, el amor, la pérdida y el coraje de abrazar el amor una vez más".

Stamos ha expresado su deseo de ser completamente transparente en el libro, compartiendo sus experiencias personales de una manera que podría resonar con muchos lectores.