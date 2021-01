Actor Julián Gil da positivo a Covid-19 y no encuentra espacio en hospitales mexicanos

Escucha esta nota aquí

Es argentino y uno de los actores más cotizados en las telenovelas latinoamericanas. Actualmente Julián Gil (50) radica en México, donde trabaja en Televisa. Hace una semana empezó a sentirse mal, tenía fiebre, dolor de cuerpo y de garganta y tos. Al realizarse una prueba dio positivo a coronavirus.

Volvió a su casa, donde pensaba seguir el tratamiento médico, pero al día siguiente se sintió peor y empezó a tener dificultades para respirar. Por teléfono, su doctor le dijo que necesitaba internación, porque su cuadro de salud podía empeorar e iba a necesitar oxígeno, informa el portal Milenio.

Inicialmente fue a una clínica privada, pero le dijeron que todas las camas estaban ocupadas, y la misma situación se dio en otros cinco centros médicos públicos y privados de la capital mexicana. Ni siquiera lo querían revisar porque no había personal médico disponible, todos estaban ocupados con las emergencias.





El actor cuenta que no sabía qué hacer, el sistema de salud estaba colapsado, veía la desesperación de la gente que al igual que él era rechazada y la impotencia de los médicos y enfermeras.



"Nunca antes en mi vida había visto algo así. Sentir que la muerte se pasea cerca de uno, hombres y mujeres pidiendo con desesperación ayuda, que solo quieren vivir, que los atiendan, que le den alguna medicina o una palabra de aliento. Es lo peor, no puedo creer al nivel al que se ha llegado, el coronavirus nos está acorralando y se está llevando muchas vidas", comentó.

El intérprete tuvo que regresar a su casa y allí tratarse de emergencia.





El actor no sabe dónde se contagió, pero asegura que no fue en las filmaciones de la telenovela, pues habían sido suspendidas, y apenas salía de su casa. Dijo que puede ser en el supermercado o al recibir algún pedido en su domicilio.



Cuenta que los dolores y malestares continuaron unos días más, pero que de a poco se fueron yendo y que lo peor fue la falta de aire para respirar. Actualmente solo tiene malestar en el cuerpo y pérdida del olfato y del gusto.





Julián Gil llama a la reflexión a la población, pide que las personas sigan todas las normas de bioseguridad, que traten de no salir a la calle, y, si lo hacen, que lleven barbijo, respeten el distanciamiento social y se desinfecten constantemente las manos.



"Yo era de las personas que decía a mí no me va dar, yo soy fuerte y no me llegará el coronavirus, además que me cuido. Y miren, me infecté, no sé donde, pero aquí estoy enfermo, recuperándome gracias a Dios. Por experiencia propia les digo, no hay camas libres en los hospitales, la gente se muere de esto, por favor cuidémonos", dijo desesperadamente al actor.