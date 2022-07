Actor que interpreta a Will en Stranger Things, confirma una teoría sobre su personaje

En una reciente entrevista con Variety, Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers en la serie de Netflix, Stranger Things, dijo que “ahora está 100% claro que su personaje es gay y que ama a Mike”.

Esto confirma algo que los fans llevaban especulando desde la primera temporada de Stranger Things, luego de una escena en la que el personaje de Joyce, mamá de Will, le dice a Hopper que su papá decía que era un “mariquita”.

"Se insinuó en la primera temporada. Siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente, ¿es sólo que está creciendo más lentamente que sus amigos? Ahora que se ha hecho mayor, lo han convertido en algo muy real y obvio”, explicó Schnapp.

La confirmación del actor se da a raíz de que dos escenas presentadas en dos episodios de la cuarta temporada de la serie. La primera se da en el capítulo 8 cuando Mike y Will charlan en una furgoneta y este último se pone a llorar en silencio (mientras Jonathan lo ve por el retrovisor). “Cuando eres diferente, a veces te sientes como si fueras un error”, le dice Will a Mike.





La segunda es en el episodio 9 cuando Will y Jonathan hablan dentro de la pizzería. Jonathan le dice que nunca lo va a dejar solo y que no importa lo que suceda, siempre lo va a amar. "No quiero que te olvides de que estoy aquí", le dice a Will su hermano mayor.

Esta escena no estaba en el guion, surgió después de que se filmó la escena en la camioneta, reveló el actor. Los hermanos Duffer la escribieron mientras filmaban la serie para mostrar que, si bien Will está atravesando un periodo difícil, no está solo y que su hermano lo acepta sin importar nada.

En la entrevista con Variety, Schnapp también dijo que muchas personas se han sentido conectadas o identificadas con la experiencia de Will y se lo han hecho saber. "La gente se ha acercado a mí y me ha dicho que Will los ha hecho sentir tan bien y que se han relacionado tanto con él, ya que es exactamente como cuando ellos eran niños. Eso me hizo muy feliz. Están escribiendo este personaje real y este viaje real y esta lucha real y lo están haciendo tan bien", indicó.

