Actor Shia LaBeouf es denunciado por ataques sexuales, físicos y emocionales

Sus seguidores ya sabían de sus problemas de adicciones y mal comportamiento, pero, ahora, el actor Shia LaBeouf ha sido denunciado por abusos a su expareja y su carrera podría caer en picada.

La pesadilla del protagonista de Transformers y Disturbia comenzó el viernes, cuando su exnovia FKA Twigs lo demandó por “incesante abuso” durante la relación que mantuvieron entre 2018 y 2019. Los cargos, presentados ante un tribunal de Los Ángeles, incluyen ataques sexuales, físicos y emocionales, además de transmitirle una enfermedad sexual. La británica, de 32 años, describió a Shia, de 34, como una persona “peligrosa” que abusa de las mujeres “tanto física como mentalmente”, según recoge el diario La Vanguardia.

Todo empeoró ayer, pues la también cantante Sia lanzó una nueva acusación y recomendó a las mujeres que se mantengan lejos de él.

"Yo también he sido lastimada emocionalmente por Shia, un mentiroso patológico, quien me engañó en una relación adúltera diciendo que estaba soltero. Creo que está muy enfermo y tengo compasión por él y sus víctimas. Solo sé, si te amas, mantente a salvo, mantente alejada", escribió en Twitter, donde también retuiteó la denuncia de Tahliah Debrett Barnett, el nombre real de FKA Twigs.



Los hechos con FKA Twigs

The New York Times publicó detalles sorprendentes de la demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, en la que relata que LaBeouf le contagió a Barnett, a sabiendas, una enfermedad de transmisión sexual. La acusación incluiría “abuso implacable”, con agresión sexual, agresión e infligir angustia emocional.



Según el medio, en una oportunidad, el actor se encontraba conduciendo su vehículo de forma imprudente, amenazando con estrellarse, si su novia no le juraba su amor. Cuando ella logró bajarse del auto, él le gritó y la metió nuevamente al interior a la fuerza.

De igual manera, en otra oportunidad, Shia habría despertado en medio de la noche y asfixió a Barnett.

“Me gustaría poder crear conciencia sobre las tácticas que usan los abusadores para controlarte”, declaró la cantante The New York Times.



En los últimos años, LaBeouf se ha presentado en tribunales por denuncias de alterar el orden público y agresiones.

"No estoy en posición alguna para decirle a alguien como mi comportamiento los hizo sentir. No tengo excusas para mi alcoholismo ni mis agresiones, solo racionalización. He sido abusivo conmigo mismo y todos a mi alrededor durante años. Tengo un historial de hacerle daño a la gente más cercana a mí. Me avergüenzo de esa historia y apeno por aquellos a quienes dañé. No hay mucho más que pueda decir", le respondió al medio estadounidense.