Actor Wentworth Miller, de Prison break, revela que le diagnosticaron autismo

El actor estadounidense Wentworth Miller, que saltó a la fama por su papel en la serie Prison Break, compartió con sus seguidores de Instagram el diagnóstico que recibió hace un año, en plena cuarentena. A sus 49 años, el también productor reveló que padece autismo.

A pesar de que dice que asimilarlo le tomó un periodo largo y complicado, por ser un "hombre de mediana edad" y no un "niño de cinco años", se considera privilegiado por tener un diagnóstico formal, pues muchos no tienen acceso a él.

Miller resalta en su publicación que no se convertirá en vocero de las personas con autismo ni sus redes se llenarán de publicaciones porque no sabe lo suficiente sobre la condición.

Además, está enfocado en "evolucionar su comprensión y reexaminar cinco décadas de experiencia vivida, a través de un nuevo lente" y eso "llevará tiempo".





"No quiero correr el riesgo de ser una voz fuerte, pero poco informada. Históricamente, la comunidad autista (esto sí lo sé) ha tenido que soportar que se hable sobre ella. Se habla por ella. No deseo causar un daño adicional. Solo quiero levantar la mano y decir: Estoy aquí. Siempre lo he estado (sin darme cuenta)", afirma, pero se comprometió a recomendar a otras personas que comparten contenido educativo e inspirador sobre el autismo y la neurodiversidad a través de las redes sociales.

Finalmente, el actor que también apareció en las series The Flash y Legends of Tomorrow señala que no cambiaría su situación, ya que ser autista constituye una parte central de su personalidad y de todo lo que consiguió a nivel personal y profesional.

"También quiero decir gracias a las muchas personas que, consciente o inconscientemente, me dieron ese extra de gracia o de espacio a lo largo de los años, que me permitieron moverme por el mundo de una manera que tenía sentido para mí, tuviera o no sentido para ellos", se despidió.