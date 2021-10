Actriz Miranda McKeon "deja ir" algo muy preciado en su lucha contra el cáncer

Escucha esta nota aquí

Con solo 19 años, la actriz estadounidense Miranda McKeon se encuentra luchando contra el cáncer de mama, noticia que compartió con sus seguidores en las redes sociales y también en un blog que abrió para escribir "sin límite de palabras".

McKeon, que interpretó al personaje de Josie Pye en la popular serie de Netflix Anne wit an 'e', confesó en julio que empezaría las quimioterapias y se mantuvo compartiendo su evolución, con altos y bajos. Sin embargo, fue hace unos días que reveló una de las preocupaciones más grandes que tuvo desde el principio y cómo tomó una decisión muy importante.





"Hice una cosa, solo días antes de mi última quimioterapia, era tiempo de dejarlo ir y finalmente rasuré mi cabeza. Desde el momento en que me diagnosticaron, el cabello ha sido un factor de estrés, tal vez incluso más que mi salud en general. No es ‘solo cabello’ y no ‘simplemente vuelve a crecer’ (aunque lo hará). Durante los últimos cuatro meses he entendido cómo el cabello es una extensión de la feminidad…", escribió al inicio de su publicación en Instagram.







En otras oportunidades, Miranda confesó que estaba siguiendo algunos consejos para evitar la caída de su cabello, pero ya comenzaba a experimentarlo, escondiendo su "melena muy fina" con una pañoleta o sombreros.

"Nunca me di cuenta de la alegría que me invadía al sentirme bonita día con día y de lo mucho que sentía que mi cabello me definía. Todos los jóvenes de 19 años deberían tener ese privilegio. He estado perdiendo el cabello por los últimos tres meses, y he pasado mucho tiempo en el espejo imaginándome calva. Como resultado este paso final, honestamente, no fue una gran sorpresa…", aseguró hace unos días.



Finalmente y tras su reflexión, la joven actriz reveló que, aunque fue un proceso, aprendió a aceptarse y sentirse bien con su nueva imagen.

"Me sorprendió lo hermosa que todavía me siento sin mi cabello. Me he dado cuenta de que soy hermosa por mi contribución en las conversaciones, por mi humor y mi vulnerabilidad, por la clase de amiga que soy y la forma en la que me presento a los que me rodean. Mi belleza es lo menos interesante de mí. Mis amigos y mi familia me han apoyado muchísimo y me han demostrado profundamente que las personas en mi vida no me aman por mi apariencia, me aman por la persona que soy, y yo realmente amo a esa persona. Creo que soy hermosa", concluyó.



Desde julio, la joven estrella habilitó un blog para inspirar a personas que enfrentan el cáncer y animarlas a soportar el tratamiento con amor. Fotos y confesiones están disponibles en el sitio mirandamckeon.com/blog.