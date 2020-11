Adele tiene un romance con el rapero Skepta

Escucha esta nota aquí

El rumor de que había un nuevo hombre en la vida de la cantante Adele se ha confirmado. La estrella de 32 años está saliendo con el rapero Brit Skepta, de 38 años, esto lo confirmó una fuente cercana de la intérprete a la revista People

En los últimos meses "las cosas se han ido calentando", declaró una fuente cercana a la cantante sobre la nueva pareja. "Tienen los mismos círculos en Londres, y ella se está divirtiendo".

Adele y Skepta, cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga, son amigos desde hace varios años y tienen una conexión profunda con la música, ambos viven en el barrio Tottenham en Londres, y son padres de niños pequeños, estas son algunas de las cosas que tienen en común, según la fuente.

"Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene bajo control", dijo Skepta, quien tiene una hija de dos años, River, de una relación anterior, en una entrevista de 2016 con el Evening Standard. "Me habla de cómo van las cosas", agregó.

Desde que solicitó el divorcio de su esposo Simon Konecki, en septiembre de 2019, después de siete años juntos, Adele ha "sido mucho más sociable y se ha abierto un poco", dijo la fuente cercana a la intérprete de Rolling in the deep.

También ha estado asumiendo nuevos riesgos. El fin de semana, mostró sus habilidades cómicas al presentarse por primera vez como anfitriona de Saturday Night Live donde bromeó sobre el desamor, además de aparecer en una parodia del reality show The Bachelor y bromeó sobre su próxima aparición en el programa de citas Love Island.