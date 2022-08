Alec Baldwin piensa que nadie será acusado penalmente por muerte en set de filmación

La investigación penal sobre el incidente sigue en curso, y los fiscales no descartaron presentar cargos contra los involucrados.

Si bien insistió en no querer "condenar" a Hannah Gutiérrez-Reed, la armera y asistente de utilería, señaló que tanto ella como el asistente del director Dave Halls, quien entregó el arma al actor momentos antes de los disparos, tienen responsabilidad en lo sucedido.

"Alguien puso una bala real en el arma y debería haberlo sabido", dijo Baldwin. "Ese era el trabajo (de Gutiérrez-Reed). Su trabajo consistía en observar las municiones (...) y no se suponía que hubiera munición viva en el plató".

"Hay dos personas que no hicieron lo que debían hacer. (...) No quiero que vayan a prisión o que sus vidas sean un infierno. No quiero eso, pero sí quiero que todos sepan que esas son las dos personas responsables de lo que sucedió", agregó.