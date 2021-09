Alejandro Fernández se emociona y llora en el escenario

Escucha esta nota aquí

Muchas veces los sentimientos pueden más que cualquier fortaleza. Eso le pasó al cantante mexicano Alejandro Fernández 'El Potrillo' (50) que estando acompañado por su hijo Álex (27), en un concierto y ante miles de personas, en Sacramento (EEUU), se emocionó y rompió en llanto al recordar a su padre, el mítico Vicente Fernández, 'Don Chente', en el momento en que se exhibían en las pantallas led imágenes de su progenitor.

Las emociones subieron de tono cuando 'El Potrillo' y su hijo cantaron el tema Perdón, que usualmente lo hacía con su padre. Luego se sentó en un banco, es uno de las esquinas del escenario, mientras Álex seguía con el concierto. Fue en ese momento que le salen las lágrima y después se tapa la cara con las manos, para llorar desconsoladamente.

Después comentó que en ese momento vinieron a su mente las imágenes de la época cuando cantaba con su progenitor, cuando lo impulsaba para que siga la carrera artística, así como él lo hace ahora con su primogénito. Pidió disculpas pero justificó que las emociones traicionan y salen a flor de piel, por eso fue que lloró en el escenario, frente a su público que se puso de pie para aplaudir y para acompañarlo en su pena.



Luego su hijo caminó hacia él, lo abrazó por varios segundos y le decía algo al oído. Dijo que su padre es sentimental, que se quiebra cuando las emociones fuerte lo invaden, más tratándose de 'Don Chente', una de las personas que más ama en su vida. Álex Fernández escribió en su cuenta de Instagram: "Qué manera de empezar la gira. Muchas gracias a todos, se los quiere un montón y sígannos, seguiremos ofreciendo conciertos", informa el diario Panorama.





Alejandro está impulsando la carrera musical de su hijo Álex, que al principio se negaba a cantar en público, pero ante tanta insistencia aceptó, y le está yendo relativamente bien. Ya grabó un disco, ha sido invitado a varios programas de TV en México y en EEUU. Ahora están juntos en una gira artística por varias ciudades estadounidenses.



Lo que pide el cantante es que no lo comparen con su padre, aunque tengan fisonomía y voz parecida, porque son dos personas diferentes. Él quiere encontrar su rumbo artístico, por el momento canta solamente rancheras y posiblemente incursione en la balada romántica, como lo hizo 'El Potrillo' en sus inicios musicales.





Vicente Fernández está internado en un hospital de Guadalajara desde hace un poco más de un mes y los médicos dijeron que aún no le darán de alta, porque su salud no se ha restablecido. Primero se infectó de Covid-19, del que se curó, pero quedó débil, luego le detectaron Guillén Barré, una enfermedad que la ocasiona un virus que ingresa al cuerpo, destruye el sistema nervioso periférico. Puede ocasionar parálisis y hasta la muerte, pero también es curable y no dejar secuelas.

