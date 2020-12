Alfred Molina retoma el personaje del Doctor Octopus en 'Spider-Man 3'

Escucha esta nota aquí

Alfred Molina vuelve a colocarse los brazos de metal para repetir su papel como el villano Doctor Octopus en la próxima película de Spiderman, informó este martes el portal de la revista The Hollywood Reporter, que confirmó la noticia de fuente oficiales.

Molina aparece en la secuela de 2004 de Sam Raimi, "Spider-Man 2" como Otto Octavius un científico brillante convertido en villano de ocho miembros que llevó al Spider-Man de Tobey Maguire al límite. La interpretación del actor del oscuro personaje lo convirtió entre los villanos favoritos por los seguidores del superhéroe.

La participación de Molina en la próxima película de Spider-Man se rumoreaba por primera vez a fines del mes pasado, cuando el portal GWW informó que el actor había sido visto en el set donde se filmaba la película.

Tom Holland protagoniza la película, que Sony espera estrenar el 17 de diciembre de 2021 y que tiene al director de "Spider-Man: Homecoming" y "Spider-Man: Far From Home", Jon Watts, de vuelta comandando el proyecto.

Se supo también que Benedict Cumberbatch aparecerá en la película como Doctor Strange, mientras que los personajes de Spider-Man que se espera que regresen incluyen a Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon y Tony Revolori.

La participación de Molina une a tres generaciones de películas de Spider-Man. Jamie Foxx regresa como Electro después de interpretar el papel en "The Amazing Spider-Man 2 de 2014" , protagonizada por Andrew Garfield como el rastreador de paredes, mientras que Doctor Octopus de Molina aterrorizó a la versión de Maguire. En octubre, Foxx sugirió en una publicación de Instagram eliminada desde entonces que tres Spider-Men diferentes podrían aparecer en la película.

"Lejos de casa de 2019" ha sido la película más reciente de Marvel Studios que ha sido exitosa. Ganó más de $us 1 mil millones a escala mundial y ha subido a la cima de la escalera como la película de Spider-Man más taquillera de todos los tiempos.

Molina, quien obtuvo nominaciones al Emmy y al Globo de Oro por "Feud: Bette and Joan", de 2017 , protagonizó "Frozen II" el año pasado y tiene con Netflix y DreamWorks, asegurada su participación en "Trollhunters: Rise of the Titans" para el próximo año.