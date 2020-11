Amber Rose le pide a Kanye West que deje de acosarla

Escucha esta nota aquí

El rapero Kanye West (43) no deja de dar titulares en 2020. Primero fue un episodio nervioso en las redes sociales y luego una foto en la que orinaba sobre uno de sus Grammy. Ahora, su expareja Amber Rose lo acusa de acosarla desde hace más de una década. "Hermano, déjame en paz", dijo la modelo y actriz, de 37 años, en una reciente entrevista.

La modelo, cantante y actriz habló sobre diversos episodios que ha vivido con el rapero desde 2010, cuando terminaron una relación de dos años. Fue en el canal de YouTube 'No Jumper'. "Él me ha molestado, me ha intimidado durante 10 años", comenzó la artista que no dejó pasar por alto el incidente más reciente.

"Acaba de llamarme prostituta en su mitin. Diez años después. Déjame en paz. No hablo de ti. Obviamente, su nombre aparece en las entrevistas porque es una gran parte de por qué soy famosa, así que trato de dar buenas entrevistas y no me avergüenzo de eso, pero al mismo tiempo, es como, 'Hermano, déjame en paz'", expresó.



Amber también recordó que en 2015 el rapero comentó que al terminar con ella se había bañado 30 veces. “No sé si él dice cosas para hacer sentir más cómoda a su esposa, pero avergonzarme por mi conducta sexual y decir que necesitaste 30 duchas… Me llevaste alrededor del mundo, ¿desde cuándo necesitas 30 duchas?”, cuestionó.



El entrevistador le preguntó acerca de la candidatura presidencial de West, a lo que Rose opinó: “Puedo ver porqué él ama a Trump, ellos son gemelos, son la misma persona. Hay cosas que dice Trump y yo digo ‘Oh por Dios, ese es Kanye’. Él probablemente se ve a sí mismo en Trump, y por eso lo apoya", expresó.

Consultada sobre los motivos de su separación, también fue contundente. "No es mi tipo de gente. Me gusta la gente compasiva. No soy vengativa. Me han ofrecido escribir libros para hablar sobre él y simplemente no quiero dinero de cosas así. No vivo mi vida de esa manera. Eso no me haría feliz. Incluso si alguien se está metiendo conmigo, lo que ha hecho durante 10 años", concluyó.