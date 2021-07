Angelina Jolie denuncia que existe el racismo médico

Escucha esta nota aquí

La consagrada actriz Angelina Jolie expresó que estaba indignada por el mal trato que reciben algunas personas de piel oscura cuando asisten a un hospital en alguna ciudad de EEUU, donde dice que primero los miran con desprecio, luego no los atienden como se debe y hasta se hacen la burla de ellos.

Jolie manifestó que esta situación es inaceptable bajo cualquier punto de vista, pues una atención médica se debe llevar a cabo igual para todas las personas de todas la razas.

La artista contó que aún siendo ella una celebridad, que en muchas partes le dan preferencia, han tratado con displicencia a su hija Zahara, por el simple hecho de que es de origen africano y tiene la piel marrón oscura. "Imagínense como será cuando se trata de una persona de escasos recursos y que no es famosa, le deben hacer a un lado y atender después", dijo.





Zahara Jolie Pitt es la hija mayor de Angelina y Brad, va a cumplir 16 años y fue adoptada en Etiopía, su país de origen. Tenía menos de un año cuando sus padres la llevaron a vivir con ellos a EEUU y le han dado todo el amor y comodidades que reciben sus otros descendientes.



Hace unos meses fue llevada de emergencia a un hospital en donde los médicos sugirieron una operación al instante, la que sus padres aceptaron por tratarse de su salud. Angelina contó que una enfermera le preguntó, con cara de asombro, si de verdad era su hija. A lo que la actriz un poco indignada le dijo que sí.

Opina que el trato no era tan igual como el que le daban a otros pacientes blancos. Inclusive un personal de limpieza colocó en su cama sábanas no muy nuevas. La artista dice que le dijo que eso no era correcto y que el color de la piel de su hija no despintaba.





Para completar su queja por discriminación contó que una enfermera le dijo que cuando la piel de su hija, de donde le habían sacado sangre para estudios, aclare y se ponga rosada, que le avise.

Muy enojada le dijo: "Señora, la piel de mi hija nunca se hará más clara, ese es su color, no espere que se vuelva rosada, no ve que de origen africano?", publica el portal de La Botana



Angelina Jolie dijo que eso es racismo, aunque el sistema de salud del Estado no lo quiera reconocer. Que esas situaciones se deben terminar, pues todos necesitan una atención médica humana e igualitaria, de buena calidad.