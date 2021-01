Aracely Arámbula le pone condiciones a la teleserie de Luis Miguel

Escucha esta nota aquí

Netflix quiere anotarse otro gran éxito televisivo con la realización de la segunda temporada de la teleserie sobre la vida del cantante Luis Miguel, como lo hizo con la primera parte. Por ello es que no escatima esfuerzos ni gastos, con tal de que la producción sea impecable y que cause sensación entre el público y vuelvan a tener una gran audiencia mundial.

En la segunda temporada entra en escena uno de los personajes más importantes en la vida del Sol de México, que es la actriz Aracely Arámbula, que desde 2005 y hasta 2009 fue su pareja y con quien tuvo dos hijos, Miguel (13) y Daniel (12) Gallego Arámbula.

Por ello fue que los productores de la teleserie contactaron a la actriz para negociar su participación en la misma, para que se interprete a sí misma. De esa manera le darían más credibilidad a la historia, además de buscar mayores niveles de audiencia internacional.





Arámbula ha contratado al abogado Guillermo Pous para que la represente en las negociaciones con Netflix, y de entrada les mandó decir que participe ella o no como actriz en la teleserie, quiere supervisar y aprobar el guion que da lugar a la historia de Luis Miguel.



En la primera parte de la teleserie hubo algunos personajes que manifestaron que la realidad, o por lo menos su parte, fue tergiversada, que así no sucedieron algunos hechos, por ello es que Aracely quiere que su historia sea verdadera, que no se inventen, minimicen o agranden algunos hechos. Por ello desea conocer el contenido de la narración antes de que empiecen a filmar.

Sobre la posibilidad de que aprobando el guion ella participe de la serie, el abogado Pous dijo en un programa de televisión mexicano, que su representada tiene que estudiar la propuesta de la producción, que aún no se la han hecho formalmente. Todo dependerá de las condiciones, del lugar de grabación de las escenas, de las fechas, de los otros actores que participan y sobre todo de cuánto le pagarían por ese trabajo.





Aunque no se han mencionado montos, se especula que Aracely Arámbula no pediría poco dinero por ese trabajo, al contrario sería una buena cifra, tratándose de una gran producción, a cargo de Netflix, una de las más grandes del mundo y que tiene mucha expectativa entre el público internacional.



Si en caso no llegasen a un acuerdo para su participación, igual pediría una compensación monetaria por el uso de su imagen y la de sus hijos, aunque no se use directamente su nombre y sea solo aludida.





Ni siquiera se ha empezado a filmar la segunda temporada de la teleserie de Luis Miguel y ya genera polémica. Ello hace que haya más expectativa de parte de la audiencia, que espera con ansias que se empiecen a difundir los capítulos de la vida del Sol de México, cuando ya es adulto y aparece en su camino la actriz Aracely Arámbula.